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27 янв 2021

Hyundai Tucson N-Line рассекречен

Hyundai Tucson N-Line рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Особые серии автомобилей с намеком на «горячесть» отличаются, в первую очередь, внешним декором. Однако, есть производители, которые не забывают заниматься и технической начинкой

Яркий пример – автомобили с литерой „N“ от Hyundai. Конечно же, только единичные модели проходят полный процесс  тюнинга -  модернизация мотора, подвески и так далее.  Большинство из них ограничиваются лишь парой доработок,  но они есть!  Взять, к примеру, новый Tucson.  Экстерьер и интерьер ему обновили знатно. Снаружи – новый обвес, радиаторная решетка, диски и так далее. Изнутри – царство алькантары.

Что по технике?  Да, мотор здесь не трогали , однако, с подвеской поработали.  Хотя все работы можно свести лишь к одному пункту – перенастройке софта адаптивных амортизаторов.  Да, тут вам не ситуация с I30N, когда из обычного хэтча гоночный снаряд строят… Кроссоверы – машины не для гонок, так что и доработки тут соответствующие.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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