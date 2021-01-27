Hyundai Tucson N-Line рассекречен

Особые серии автомобилей с намеком на «горячесть» отличаются, в первую очередь, внешним декором. Однако, есть производители, которые не забывают заниматься и технической начинкой

Яркий пример – автомобили с литерой „N“ от Hyundai. Конечно же, только единичные модели проходят полный процесс тюнинга - модернизация мотора, подвески и так далее. Большинство из них ограничиваются лишь парой доработок, но они есть! Взять, к примеру, новый Tucson. Экстерьер и интерьер ему обновили знатно. Снаружи – новый обвес, радиаторная решетка, диски и так далее. Изнутри – царство алькантары.

Что по технике? Да, мотор здесь не трогали , однако, с подвеской поработали. Хотя все работы можно свести лишь к одному пункту – перенастройке софта адаптивных амортизаторов. Да, тут вам не ситуация с I30N, когда из обычного хэтча гоночный снаряд строят… Кроссоверы – машины не для гонок, так что и доработки тут соответствующие.