Кроссовер Hyundai Tucson: одна из самых продаваемых моделей компании на российском рынке: только за первое полугодие этого года машина разошлась тиражом в более чем 10 тысяч экземпляров. Обновленная версия этой модели выйдет на российский рынок в августе.

Сюрпризов не произошло: после рестайлинга кроссовер будет продаваться с прежними двигателями. Это бензиновые 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., турбированный 1,6-литровый мощностью 177 л.с. и 2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с.

Кроссовер с двигателем мощностью 150 л.с. может оснащаться как 6-сутпенчатой механической коробкой передач, так и классическим «автоматом». Турбированный 1,6-литровый мотор по-прежнему сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. А вот на дизельной версии 6-ступенчатый «автомат» был заменен на 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Все изменения после рестайлинга чисто косметические, хотя в компании утверждают, что передняя и задняя части автомобиля были полностью обновлены. Проще всего обновленную версию отличить спереди: здесь новые бампер и радиаторная решетка, а обычные фары уступили место светодиодным. Сзади изменения подвергся бампер и графика фонарей. Кроме того, был изменен дизайн легкосплавных колесных дисков. В салоне была перекомпонована центральная консоль: монитор мультимедийной системы теперь расположен отдельно, сверху.