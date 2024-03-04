Представлен обновленный кроссовер Hyundai Ionic 5

Спустя три года после дебюта кроссовер Hyundai Ionic 5 получил небольшое обновление. Семейство пополнилось версией N Line, а аккумулятор стал более энергоемким

Теперь электромобиль будет оснащаться батареей емкостью 84 кВт*ч вместо 77,4 кВт*ч на предыдущей версии. Это позволит увеличить запас хода, но не уточняется, на сколько именно (предположительно, до 550 км). Помимо этого обновилась мультимедийная система, добавлена платформа для беспроводной зарядки смартфона, а различных сенсорных и физических кнопок стало больше. Отмечается, что были снижены вибрации на рулевом колесе, и кузов стал более жестким.

Ionic 5 N Line будет отличаться только более спортивным дизайном. Данная версия станет промежуточной между стандартной “пятеркой” и “заряженным” Ionic 5 N, который показали в прошлом году. Внутри установлены спортивные сиденья, иная приборная панель и трехспицевое рулевое колесо. Кроме того, такую версию можно отличить по иным бамперам и 20-дюймовым колесным дискам.