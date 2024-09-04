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4 сен 2024

Обновленный Hyundai Ioniq 5 получил в США внедорожную версию XRT

Обновленный Hyundai Ioniq 5 получил в США внедорожную версию XRT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила рестайлинговый электрический кроссовер Ioniq 5 во внедорожной версии XRT. Такой автомобиль будет продаваться на американском рынке

Главной особенностью Hyundai Ioniq 5 XRT стали новые внедорожные шины размерностью 235/60 R 18 и увеличенный дорожный просвет до 178 мм (+23 мм). Внешне XRT можно узнать по неокрашенным бамперам с дополнительной защитой, красным буксировочным проушинам, эксклюзивным 18-дюймовым колесным дискам, а также черным корпусам зеркал заднего вида и спойлеру над дверью багажника такого же цвета.

Ioniq 5 XRT оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 325 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Емкость батареи составляет 84 кВт*ч. Запас хода на одном заряде - 400 км.

При написании новости использовалась информация:
Сaranddriver

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