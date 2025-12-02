Ранее неизвестная уязвимость электрокара Ioniq 5 обошлась владельцу в 12 тысяч долларов

Обычная бутылка воды обернулась для владельца Hyundai Ioniq 5 из США ремонтом на сумму почти 12 000 долларов. Во время торможения бутылка выпала из подстаканника и разлилась под ногами водителя. Спустя несколько минут автомобиль начал выдавать ошибки, отключаются поворотники, а по возвращении домой владелец и вовсе не смог выключить электромобиль

Диагностика в дилерском центре показала необходимость замены жгутов проводки под сиденьем и в полу. Стоимость работ и деталей достигла почти 12 000 долларов. Производитель отказал в гарантийном ремонте,указав, что повреждения вызваны внешним воздействием. Страховая компания также не взяла расходы на себя.

По данным американских СМИ, некоторые владельцы Ioniq 5 ранее сталкивались с аналогичными проблемами. Разъемы и жгуты под сиденьями уязвимы к влаге, а их замена обходится в приличную сумму.