В Hyundai вывели на тесты экстремальную версию электрокара Ioniq 5

Компания Hyundai вывела на тесты заряженную версию электрокара Ioniq 5: фотографии прототипа в необычном камуфляже. Испытания проводятся в шведском Арьеплоге – стандартный выбор локации среди большинства автопроизводителей, когда им нужно проверить свои машины холодом

Впрочем, нас интересует, все же, не город, а конкретная машина. Начнем с внешности – серьезных отличий от стандартного Ioniq 5 здесь ждать не стоит, правда, на фото можно рассмотреть уменьшенный дорожный просвет и тормозные диски увеличенного диаметра. Есть мнение, что новинка выйдет под суббрендом N-Performance. Это означает, что можно ожидать появления различных кузовных элементов с черным хромом – характерных деталей для всех машин семейства N-Line.

Технические характеристики модели остаются неизвестными, однако с большой долей вероятности они будут идентичны соплатформенному Kia EV6 в версии GT. То есть Ioniq 5 будет приводиться в движение силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей общей мощностью в 585 лошадиных сил. Прогнозируемое время разгона до сотни находится на отметке в 3.5 секунды. По этому параметру корейский электрокар сможет посоперничать даже с Porsche Taycan.