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14 авг 2020

Бродячую собаку взяли на работу автосалон Hyundai

Бродячую собаку взяли на работу автосалон Hyundai

Бездомную собаку официально устроили на должность автомобильного консультанта. пес по кличке Tucson получил собственный пропуск, а также фирменный галстук работника шоу-рума. Так что теперь это не просто пес, а уважаемый сотрудник

В начале этого года сотрудники бразильского дилерского центра Prime Hyundai заметили бездомного пса, который бродил рядом с выставочным залом. Они предполагали, что пес уйдет, однако тот продолжал возвращаться. Сотрудники решили приютить бездомную собаку. Более того, животное официально устроили в салон на должность автомобильного консультанта. Собаке дали прозвище Tucson в честь одноименного кроссовера корейского бренда, сообщает Autoblog.

Собака уже получила собственный пропуск, а также фирменный галстук работника шоу-рума. Кроме этого, животному завели свой собственный Instagram. Живет Tucson прямо в салоне — для него прямо в зале установили специальную будку. Ожидается, что в конце этого года Тусон Прайм, да, собаке дали такую кличку, снимется в рекламе бразильской Hyundai. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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