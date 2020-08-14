Бродячую собаку взяли на работу автосалон Hyundai

Бездомную собаку официально устроили на должность автомобильного консультанта. пес по кличке Tucson получил собственный пропуск, а также фирменный галстук работника шоу-рума. Так что теперь это не просто пес, а уважаемый сотрудник

В начале этого года сотрудники бразильского дилерского центра Prime Hyundai заметили бездомного пса, который бродил рядом с выставочным залом. Они предполагали, что пес уйдет, однако тот продолжал возвращаться. Сотрудники решили приютить бездомную собаку. Более того, животное официально устроили в салон на должность автомобильного консультанта. Собаке дали прозвище Tucson в честь одноименного кроссовера корейского бренда, сообщает Autoblog.

Собака уже получила собственный пропуск, а также фирменный галстук работника шоу-рума. Кроме этого, животному завели свой собственный Instagram. Живет Tucson прямо в салоне — для него прямо в зале установили специальную будку. Ожидается, что в конце этого года Тусон Прайм, да, собаке дали такую кличку, снимется в рекламе бразильской Hyundai.