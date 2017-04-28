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28 апр 2017

Hyundai приоткрыл завесу тайны над новым кроссовером

Hyundai приоткрыл завесу тайны над новым кроссовером
Автор фото: фирма-производитель

Первый субкомпактный кроссовер Hyundai, создаваемый специально для европейского рынка, получит необычную переднюю оптику. Видимо, чтобы не отставать в эпатажности от главного конурента, Nissan Juke, Hyundai Kona оснастят необычной передней оптикой

Сверху будут находиться хищные узкие дневные светодиодные ходовые огни, а основной блок фар разместится ниже в переднем бампере. Причем, судя по тизеру, и основные фары будут светодиодными.

Hyundai Kona создается на одной платформе хэтчбека i30, потому он может и не получить полный привод. Его отсутствие, впрочем, не мешает довольно успешным продажам одноклассников, например Renault Captur. Вероятнее всего, от i30 кроссовер позаимствует и моторную гамму, которая состоит из 4-цилиндровых турбодвигателей объемом от одного до 1,6 литра.

Название кроссовера отсылает нас к курортному местечку Киуала-Кона в бухте Кона на Гавайях. В Hyundai говорят, что новый кроссовер является важным стратегическим элементом в плане компании стать ведущим азиатским брендом в Европе к 2021 году. Hyundai Kona станет третьим после Tucson и Santa Fe кроссовером компании на европейском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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