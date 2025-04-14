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14 апр 2025

Hyundai запатентовала в России большой кроссовер. Ждем полноценное возвращение?

Hyundai запатентовала в России большой кроссовер. Ждем полноценное возвращение?
Автор фото: из открытых источников

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности появился патент на кроссовер Hyundai Ioniq 9

Данную модель представили в прошлом году. Ioniq 9 построен на платформе E-GMP, на которой также базируется Kia EV9. Кроссовер оснащается исключительно электрической силовой установкой. Стандартная версия получила один мотор на 218 л.с. Версии подороже комплектуются двумя электродвигателями суммарной мощностью 308 л.с. или 428 л.с. в зависимости от модификации. Все версии получили батарею емкостью 110,3 кВт*ч. Запас хода - от 470 до 620 км.

Маловероятно, что регистрация патента говорит о скором возвращении Hyundai на российский рынок. Регистрация может быть частью стандартной процедуры защиты интеллектуальной собственности в разных странах. В любом случае, Hyundai и Kia не хотят терять такой большой рынок для своего бизнеса и можно с уверенностью сказать, что эти корейские компании будут самыми первыми в очереди на возвращение в Россию.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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