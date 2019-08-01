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1 авг 2019

Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы

Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы

Компания Hyundai объявила о запуске на российском рынке сервиса подписки на автомобили. Клиентам будет доступна вся вседорожная линейка марки, а также минивэн H-1

C помощью сервиса Hyundai Mobility клиент сможет выбрать три типа подписки с разным сроком действия: City — от часа до суток, Country — от одного дня до месяца и Freedom — от месяца до одного года. На каких условиях будут предоставляться автомобили пока неизвестно, но по подписке будет доступна вся вседороджная линейка Hyundai — Creta, Tucson, Santa Fe, а также минивэн H-1.

Любопытно, Hyundai сообщает, что сервис не имеет аналогов в России, что не совсем верно, так как несколько раньше подписку на автомобили начала предлагать Volvo. Клиенты сервиса Volvo Car Drive могут оформить подписку максимальным сроком на один год с ограничением пробега до 30 тысяч километров и фиксированным ежемесячным взносом. Возможно, Hyundai заявляют о совей уникальности, исходя из того, что их сервис предлагает в аренду почти весь модельный ряд, тогда как у Volvo доступен лишь один автомобиль - кроссовер XC60.

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