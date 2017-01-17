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17 янв 2017

По итогам года Hyundai потерял почти 10 процентов российских продаж

По итогам года Hyundai потерял почти 10 процентов российских продаж
Автор фото: фликр.ком

Южнокорейская компания Hyundai в прошлом году продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

По данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года южнокорейский автопроизводитель реализовал на территории РФ 145 254 автомобиля, что на 9,9% ниже результатов 2015 года. В декабре объем продаж автомобилей Hyundai в России был зафиксирован на уровне 14 047 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 11,8%. За отчетный период доля компании на российском рынке увеличилась на 0,1 процентных пункта, до 10,2%.

Драйвером продаж Hyundai в России в прошлом году стала модель Solaris. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 90 380 таких автомобилей, ухудшив свои результаты на 22%. Впрочем, подобное падение продаж не помешало Hyundai Solaris занять первую строчку годового рейтинга российского рынка. В декабре же россияне приобрели 8 042 экземпляра Solaris – на 14,1% больше, чем в декабре 2015 года.

Второе место во внутреннем рейтинге южнокорейского автопроизводителя (15-ое место в общем зачете) занимает новый кроссовер Creta. Он вышел на российский рынок только в августе 2016 года и с момента начала продаж кроссовер разошелся в количестве 21 929 экземпляров. Из этого количества 4 002 кроссовера были проданы в течение прошлого месяца.

«Тройку» лидеров закрывает еще один представитель SUV-сегмента – Hyundai Tucson, продажи которого за весь год составили 10 240 экземпляров, а в декабре – 645 экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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