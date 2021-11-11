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11 ноя 2021

Представлена рестайлинговая Hyundai Creta

Представлена рестайлинговая Hyundai Creta
Автор фото: фирма-производитель

Мы поймали себя на мысли, что в существующих версиях данного кроссовера можно запутаться.  Есть автомобили для рынка Китая, Индии, Европы и.т.д. Причем все они серьезно отличаются между собой.

Сейчас речь пойдет про версию для Индии и Индонезии.  Итак, с рестайлингом автомобиль стал походить на новенький Tucson, а все благодаря передней части кузова со сложной геометрией фар, решетки радиатора и бампера.   Интерьер же идентичен  салону «Креты», которая продается на нашем рынке. Заявлено, что автомобиль будет обладать широким набором водительских ассистентов, включая мониторинг слепых зон.

Что касается силовой установки, то индонезийская «Крета» богатого выбора не предлагает. Мотор здесь один –  объем 1.5 литра (115 лошадиных сил). В качестве коробки передач будет использоваться либо 5-ступенчатая механика, либо вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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