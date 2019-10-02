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2 окт 2019

Российские кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson получили новые двигатели

Российские кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson получили новые двигатели
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила специальные лимитированные версии моделей Santa Fe и Tucson для российского рынка под названием Rock Edition. Помимо банальных, но уникальных опции, автомобили получили главное - новые двигатели

Начнем с Tucson. Изначально модель была доступна с двухлитровым 150-сильным бензиновым мотором, шестиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом. Отныне у автомобиля появилась новая конфигурация - новый двигатель 2,4, мощностью 184 силы, и полный привод.  Что касается модели Santa Fe, то теперь, помимо 2,2-литрового турбодизеля мощностью 200 лошадиных сил, автомобилю будет доступена и новая 3,5-литровой бензиновой «шестеркой», выдающей 249 л. с.

Что касается новых опции то модели Tucson «перепали»: легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, светодиодные головные фары с омывателем, передний и задний парктроник, камеру заднего вида, мультимедиа с семидюймовым дисплеем, а также светло-серое исполнение интерьера. Santa Fe в новой комплектации обладает адаптивными светодиодными фарами, панорамной крышей, информационно-развлекательным комплексом с восьмидюймовым экраном, а также системой кругового обзора. Плюс ко всему автомобиль оснащен комплексом систем безопасности Smart Sense.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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