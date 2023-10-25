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25 окт 2023

Анонсированы новинки от Infiniti

Анонсированы новинки от Infiniti
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Infiniti опубликовала тизер, раскрывающий четыре новые модели бренда - три кроссовера и один седан

Как минимум два из показанных автомобилей получат электрическую силовую установку. Речь идет о концептах седана Vision Qe и кроссовера Vision Qxe. Также на изображении можно заметить новый кросс-купе QX65, который фактически будет являться модернизированной версией QX65 и вероятно, сохранит бензиновый V6 объемом 3,5 л.

Ближе всего к старту продаж находится полноразмерный SUV Infiniti QX80, дизайн которого полностью повторяет концепт QX Monograph. Ожидается, что автомобиль можно будет приобрести уже в следующем году. Технические характеристики ни одной модели пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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