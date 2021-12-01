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1 дек 2021

Cтартовали российские продажи Infiniti QX55

Cтартовали российские продажи Infiniti QX55
Автор фото: фирма-производитель

Цены на новый японский кроссовер стартуют с отметки в 4170000 рублей. Автомобиль доступен в трех комплектациях.

Прежде чем перейти к ним отметим, что автомобиль предлагается лишь с одним вариантом силовой установки – это двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Работает он в паре с вариатором и системой полного привода. Мощность агрегата -249 лошадиных сил.

Поговорим про оснащение. Уже в базовой комплектации автомобиль прилично «упакован». Есть и светодиодная оптика (как передняя, так и задняя), и двухзонный климат-контроль, и современный мультимедийный комплекс с интерфейсами Apple Carplay и Android Auto. Среди отличий второй по старшинству комплектации можно, пожалуй, выделить трехзонный климат-контроль, система кругового обзора с навигацией и аудиосистема BOSE с 15 динамиками. Для этой версии также предусмотрен пакет ProAssist с матричными светодиодными фарами, проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и контролем слепых зон. Если говорить о старшей версии, то она отличается от предыдущей комплектации лишь системой удержания полосы движения.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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