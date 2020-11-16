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16 ноя 2020

Infiniti готовит нечто интересное

Infiniti готовит нечто интересное
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti опубликовала финальный тизер нового купе-кроссовера QX55, который будет духовным наследником модели FX

Финальный тизер демонстрирует заднюю часть QX55 — передняя, очевидно, будет полностью повторять кроссовер QX50, на базе которого и сделано кросс-купе. Вероятно, новинка также будет отличаться более стремительным наклоном ветрового стекла и низкой крышей. А вот по технике автомобиль полностью унифицируют с «донором»: он получит ту же двухлитровую «турбочетвёрку» с переменной степенью сжатия (для России её мощность снизили с 272 до 249 лошадиных сил) и вариатор.

Дебют модели Infiniti QX55 должен был состояться в минувшую среду, 11 ноября, однако в итоге мероприятие буквально в последний момент отложили ещё на неделю.  Теперь же автомобиль покажут во вторник 17 ноября.

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