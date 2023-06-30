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30 июн 2023

Infiniti готовится к выпуску четырех новинок

Infiniti готовится к выпуску четырех новинок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда. Производственные планы говорят нам о том, что до 2027 года концерн выведет на глобальный рынок сразу четыре новинки

Известны ли подробности? Да, во-первых, в 2025 году на конвейер встанет флагманский внедорожник OX80. У новинки будет новая внешность и просторный салон, а моторы V8 уступят место турбированным V-образным «шестеркам»

На середину 2025 года намечено появление кроссовера QX65. Это будет имиджевая модель с купеобразным кузовом. Остальные две новинки – электрокары, но информации по ним нет вовсе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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