Infiniti готовится к выпуску четырех новинок

Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда. Производственные планы говорят нам о том, что до 2027 года концерн выведет на глобальный рынок сразу четыре новинки

Известны ли подробности? Да, во-первых, в 2025 году на конвейер встанет флагманский внедорожник OX80. У новинки будет новая внешность и просторный салон, а моторы V8 уступят место турбированным V-образным «шестеркам»

На середину 2025 года намечено появление кроссовера QX65. Это будет имиджевая модель с купеобразным кузовом. Остальные две новинки – электрокары, но информации по ним нет вовсе.