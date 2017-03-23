Федеральное агентство «Росстандарт» объявило о согласовании комплекса мероприятий и начале добровольной отзывной компании Infiniti под которую подпали модели Q30/QX30, выпущенные с 10.08.2016 по 27.09.2016

В России таких втомобилей всего… пять! Но «Росстандарт» ранее заявлял, что количество для агентства не имеет никакого значения, и подчеркнул, что для обеспечения безопасности и соблюдения прав потребителей, агентство ранее уже согласовывало и отзывные кампании, под которые попадал и всего один автомобиль.

Причиной отзыва стало значительное отклонение состава активного химического вещества приропатрона подушки безопасности от пределов нормы, из-за чего подушка безопасности может сработать некорректно. В релизе «Росстандарта» сказано, что ошибка допущена не самой компанией Infiniti, а ее поставщиком. У нас есть основания полагать, что нынешний отзыв – эхо скандала с одним из крупнейших производителей эйрбэгов Takata, подушки которых, как доказало правительство США, работали некорректно на миллионах проданных автомобилях под более, чем 20 различными брендами.

Российская же кампания, представленная официальным представителем Infiniti в России «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», предусматривает бесплатную замену подушек безопасности автомобилей, подпадающих под отзыв. Компания уже начала уведомлять клиентов о необходимости записаться на ремонт, а одновременно с этим владельцы могут и сами зайти на портал «Росстандарта» и поискать VIN-код своего автомобиля в приложенном к релизу о старте отзыва списке.