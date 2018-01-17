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17 янв 2018

Infiniti показала дизайн будущих моделей

Infiniti показала дизайн будущих моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti привезла на автосалон в Детройт концепт Inspiration Q. Многие ждали, что японцы покажут прототип своего первого электромобиля. Но в Infiniti говорят, что концепт лишь демонстрирует новое стилистическое направление компании.

Однако кое о чем концепт все же говорит. А именно о том, что Infiniti переходит на переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя. Первой ласточкой стал серийный кроссовер QX50 нового поколения, Inspiration Q построен на этой же платформе.

У концепт ниспадающая линия крыши, плавные линии крыльев и спокойные выштамповки на кузове. От былой «молодежной» агрессивности в облике Infiniti практически не осталось и следа.

Салон рассчитан на четверых пассажиров, всю переднюю панель занимает сенсорный экран, центральный тоннель парит в воздухе. Кругом все на сенсорах, физические кнопки отсутствуют как класс.

Спереди машину отличает большая радиаторная решетка и необычный бампер, будто состоящий из двух частей, встречающихся в центре. Вот это решение наверняка будет обыграно на одной из будущих серийных моделей.
 

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Infitniti

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