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21 авг 2018

Infiniti показала облик электрического концепта

Infiniti показала облик электрического концепта
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti уже второй год подряд представляет электрические концепты, намекая на то, что вскоре у премиальной марки появятся и серийные электрифицированные модели

На Конкурс элегантности в Пеебл-Бич, который открывается в конце этой недели, Infiniti привезет Prototype 10: концепт спидстера с полностью электрической силовой установкой. Машина позаимствовала некоторые стилистические решения у прошлогоднего концепта Prototype 9 (неоклассического электрического гоночного автомобиля) и концепта седана Q Inspiration, который был показан в этом году.

У последнего Prototype 10 позаимствовал узкие головные фары и стреловидное решение передней части, напоминающее «акулью пасть». Кроме того, у нового концепта, как и у Q Inspiration есть воздухозаборники в верхней части переднего бампера и ребра на капоте.

О технической части концепта Prototype ничего не известно. Прошлогодний концепт Prototype 9 был оснащен электрической силовой установкой и блоком батарей от Nissan Leaf. А на седане Q Inspiration был установлен новый 2-литровый турбомотор с изменяемой степенью сжатия в цилиндрах.

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При написании новости использовалась информация:
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