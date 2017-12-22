Компания Infiniti привезет на автосалон в Дейтройт концепт электрического седана. Японцы лишь опубликовали одно изображение, которое не дает никакого представления о новинке и сообщили о том, что концепт продемонстрирует намерения компании и покажет как будет развиваться стилистика будущих моделей.

О том, что Infiniti возвращается к проекту по созданию электромобиля было объявлено в сентябре этого года. В компании заявили, что это будет абсолютно новая модель, а не экологически чистая версия одной из существующих.

При этом электромобиль Infiniti будет построен на собственной платформе без использования компонентов от Nissan Leaf (Infiniti – премиальное отделение японской компании). Как ожидается, серийная версия электромобиля будет показана в 2019 году.

