Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2017

Infiniti привезет в Детройт электрический седан

Infiniti привезет в Детройт электрический седан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti привезет на автосалон в Дейтройт концепт электрического седана. Японцы лишь опубликовали одно изображение, которое не дает никакого представления о новинке и сообщили о том, что концепт продемонстрирует намерения компании и покажет как будет развиваться стилистика будущих моделей.

О том, что Infiniti возвращается к проекту по созданию электромобиля было объявлено в сентябре этого года. В компании заявили, что это будет абсолютно новая модель, а не экологически чистая версия одной из существующих.

При этом электромобиль Infiniti будет построен на собственной платформе без использования компонентов от Nissan Leaf (Infiniti – премиальное отделение японской компании). Как ожидается, серийная версия электромобиля будет показана в 2019 году.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Infiniti

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti Q50

Infiniti рассказала о седане Q50 для российского рынка

12 декабря 2017
Infiniti QX50

Infiniti представила свою «главную модель в истории»

30 ноября 2017
Infiniti QX50

Infiniti показала второе поколение кроссовера QX50

24 ноября 2017
Infiniti QX50

Infiniti анонсировала премьеру новой модели

22 ноября 2017
Infiniti QX80

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

13 ноября 2017
Infiniti

Infiniti привезет в Лос-Анджелес технологичный концепт

07 ноября 2017

 Новости Infiniti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 9 8