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7 ноя 2017

Infiniti привезет в Лос-Анджелес технологичный концепт

Infiniti привезет в Лос-Анджелес технологичный концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti опубликовала первый тизер нового концепта, который будет представлен в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе 28 ноября этого года. Единственное, что о нем точно известно: это не флагманский QX80, его представят 14 ноября в Дубае.

Единственное изображение: дизайнерский карандашный набросок профиля автомобиля. Сказать, что это за машина нельзя. У нее длинный капот низкая крыша и сильно наклоненные перед задние стойки.

В Infiniti говорят, что это будет самый высокотехнологичный автомобиль марки за всю ее историю. А значит с высокой долей вероятности можно предположить, что это будет концепт, а не серийная модель. Так как сейчас альянс Renault-Nissan-Mitsubishi взял курс на электрификацию, то и оснащен он наверняка будет электрической силовой установкой (особенно с учетом того, что предыдущий электромобиль Infiniti показывала аж в 2012 году).

А вот насчет форм-фактора остаются вопросы. Конечно, нам всем компания в первую очередь знакома в качестве производителя кроссоверов. Но в Северной Америке популярны и легковые модели. Так что не исключено, что концепт будет трехдверным универсалом шутинг-брейк или вообще хэтчбеком.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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