Infiniti прощается с миром, но не с Россией

Компания Infiniti, принадлежащая Nissan, раскрыла детали новой стратегии развития, которая подразумевает сокращение расходов и оптимизацию

Infiniti покидает весь европейский регион ради лучшего развития в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанских странах, Китае и России. В 2019 году марка объявила об уходе с рынка Западной Европы, так как за 11 лет так и не добилась успеха в этой части планеты.

Все новые модели Infiniti будут построены только на платформах Nissan. На это решение повлияли провальные продажи хэтчбеков Q30/QX30, разработанных на базе кроссовера Mercedes-Benz GLA. Будущие новинки марки получат свой дизайн, более дорогую отделку и гибридную силовую установку e-Power, которой оснащаются новые Ниссаны. До конца 2020 года дебютируют две модели Infiniti. Первой рассекретят купеобразную версию кроссовера QX50, которая получит индекс QX55. Затем появится семиместный QX60 второго поколения, построенный на базе нового Nissan Pathfinder.