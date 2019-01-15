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15 янв 2019

Infiniti сломали свой экспонат

Infiniti сломали свой экспонат
Автор фото: фирма-производитель

На автосалон в Детройте компания привезла высокотехнологичный продукт - электрический кроссовер. Правда, без казусов не обошлось - автомобиль успел сломаться еще на пути к выставочному стенду

Так получилось, что QX Inspiration (название новинки) просто не доехал до стенда своим ходом. Пытался, однако ничего не получилось.  Здесь, все же, стоит сделать поправку на то, что перед нами не серийный автомобиль, а концепт и подобные казусы просто неизбежны.

Сам по себе, автомобиль очень важен для компании. Дело в том, что QX Inspiration не только открывает эпоху электрификации всего модельного ряда компании, но и демонстрирует новый стилистический язык Infiniti. Новинка выглядит довольно агрессивно: у нее короткие свесы, узкие фары, а дополняют облик огромные 22-дюймовые колеса. В Infiniti рассказывают, что при отделке салона использовались традиционные для Японии ремесленные навыки и дорогие материалы отделки, а сам салон создан с учетом духа японского гостеприимства «Омотенаши».

Кстати, представители марки не слишком охотно делятся техническими характеристиками. Официальная информация достаточно скудна:  у автомобиля два электромотора (по одному на каждую ось) и система полного привода e-AWD. Точная мощность силовой установки не озвучивается, однако по некоторым данным она составляет около 500 л.с. Забавно, что в Infiniti пытаются всячески уйти от конкретики и даже запас хода называют «более чем достаточным». Правда, здесь на помощь опять приходят слухи, согласно которым  автомобиль обладает блоком батарей емкостью 115 киловатт-часов. При таких параметрах запас хода определенно должен превышать 500 километров.

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