Новый Nissan Skyline станет продуктом Infiniti

Компания Infiniti уже разрабатывает новое поколение седана Q50. По данным европейских СМИ, модель превратят в электрокар, а на рынок он выйдет в середине десятилетия, при этом на родине машина будет продаваться как Nissan Skyline

Да, знаменитый спорткар превратиться в обычный седан для города. Впрочем, многие не знают, но «Скай» в поколениях 33 и 34 помимо версии купе продавался и в форм-факторе седана. Но вернемся к новинке, итак, инсайдеры говорят, что прототипы машины уже созданы – более того их даже демонстрировали дилерам.

В техническом плане нам известно лишь то, что Skyline (Q50) получит двухмоторную силовую установку. Между тем, по сведениям BestCarWeb, компания действительно разрабатывает новый седан, но с гибридной силовой установкой по образцу той, что была применена на концепте Qs Inspiration. В её состав войдут два электродвигателя общей мощностью чуть более 200 л.с. и полуторалитровый ДВС.