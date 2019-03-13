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13 мар 2019

Провал и реорганизация

Провал и реорганизация

Компания Infiniti предприняла неожиданное, однако, важное стратегическое решение, объявив о своем уходе с европейского рынка и концентрации на рынках США и Китая

Причиной подобных действий стал стремительный спад продаж автомобилей бренда в Евросоюзе. Прошлый год закончился для европейского подразделения премиальной японской марки настоящей катастрофой: во всей Западной Европе автосалоны реализовали лишь 6250 автомобилей, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Согласно новому плану,  компания проведет реструктуризацию производства и окончательно закроет свое производство в Англии, в разработку которого, в свое время, было вложено более 300 миллионов долларов. Также новый план предусматривает вывод на рынок Китая сразу пяти новых моделей, хотя не будет забыт и американский рынок: там Infiniti расширит линейку кроссоверов. Первым претендентом на эту роль называется серийный последователь концепт-кара QX Inspiration. Также стоит отметить, что компания не будет прекращать свою деятельность в восточной Европе, в том числе и в РФ.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Российская Газета

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