Провал и реорганизация

Компания Infiniti предприняла неожиданное, однако, важное стратегическое решение, объявив о своем уходе с европейского рынка и концентрации на рынках США и Китая

Причиной подобных действий стал стремительный спад продаж автомобилей бренда в Евросоюзе. Прошлый год закончился для европейского подразделения премиальной японской марки настоящей катастрофой: во всей Западной Европе автосалоны реализовали лишь 6250 автомобилей, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Согласно новому плану, компания проведет реструктуризацию производства и окончательно закроет свое производство в Англии, в разработку которого, в свое время, было вложено более 300 миллионов долларов. Также новый план предусматривает вывод на рынок Китая сразу пяти новых моделей, хотя не будет забыт и американский рынок: там Infiniti расширит линейку кроссоверов. Первым претендентом на эту роль называется серийный последователь концепт-кара QX Inspiration. Также стоит отметить, что компания не будет прекращать свою деятельность в восточной Европе, в том числе и в РФ.