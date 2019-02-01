Студенческий Infiniti

Японский производитель решил начать интересную практику. Штатные дизайнеры марки вместе со студентами калифорнийского дизайн-колледжа ArtCenter и колледжем креативных разработок в Мичигане займутся разработкой «принципиально нового» кроссовера

Креативную группу создателей возглавит старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Альфонсо Альбайса и шеф-дизайнер Infiniti Карим Хабиб. Сам процесс создания дизайна продлится до мая 2019 года. Отметим, что у студентов есть большой стимул стараться, так как по итогам проекта специалисты выберут по одному студенту из каждого колледжа, которым предложат пройти практику в глобальном дизайн-центре, который расположен в японской префектуре Канагава.

Кстати, совсем недавно, на автосалоне в Детройте концерн показал свой концептуальный кроссовер. Модель QX Inspiration несет в себе особое предназначение - именно ей суждено продемонстрировать видение компании относительно того, какими могут получиться электрические автомобили бренда со спортивным уклоном.