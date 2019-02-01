Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2019

Студенческий Infiniti

Студенческий Infiniti
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель решил начать интересную практику. Штатные дизайнеры марки вместе со студентами калифорнийского дизайн-колледжа ArtCenter и колледжем креативных разработок в Мичигане займутся разработкой «принципиально нового» кроссовера

Креативную группу создателей возглавит старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Альфонсо Альбайса и шеф-дизайнер Infiniti Карим Хабиб. Сам процесс создания дизайна продлится до мая 2019 года. Отметим, что у студентов есть большой стимул стараться, так как по итогам проекта  специалисты выберут по одному студенту из каждого колледжа, которым предложат пройти практику в глобальном дизайн-центре, который расположен в японской префектуре Канагава.

Кстати, совсем недавно, на автосалоне в Детройте концерн показал свой концептуальный кроссовер. Модель QX Inspiration несет в себе особое предназначение - именно ей суждено продемонстрировать видение компании относительно того, какими могут получиться электрические автомобили бренда со спортивным уклоном.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
QX Inspiration 2019

Infiniti сломали свой экспонат

15 января 2019
Infiniti QX50 2019

Infiniti QX50 взял уверенный старт

12 октября 2018
Infiniti Prototype 10

Infiniti показала облик электрического концепта

21 августа 2018
Infiniti

Infiniti готовит новый электромобиль

13 августа 2018
Infiniti QX50

Infiniti QX50 для России: все подробности и цены

04 июля 2018
Infiniti QX50

Infiniti QX50: названы комплектации для России

25 июня 2018

 Новости Infiniti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - приятное с полезным: что можно погрузить в новый audi q3 2019 Тест драйв
01 февраля 2019

Audi Q3
"Приятное с полезным: что можно погрузить в новый AUDI Q3?"
Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам
Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"

Написано новостей:

2 2 6 9 2