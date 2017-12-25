Компания Infiniti — аутсайдер премиум-сегмента российского рынка, но даже с ее небольшими объемами продаж нет-нет и попадаются автомобили с заводскими дефектами. Японцы направили уведомление в Росстандарт о добровольном отзыве седанов Q50 и купе Q60 на нашем рынке.

Сервисная кампания касается машин, произведенных с 8 мая 2015 г. по 7 сентября 2017 г. Причиной отзыва стала ошибка программного обеспечения двигателя. При возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач может не включиться сигнализатор неисправности на приборной панели. Кроме того, не исключено, что такие неисправности также не будут определяться и с помощью диагностического прибора Consult III+ при сервисном обслуживании автомобиля в дилерском центре Infiniti.

На отзываемых автомобилях будет произведено обновление программного обеспечения блока управления двигателем (ЕМС).

