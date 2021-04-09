В Infiniti анонсировали премьеру нового QX60

Дебют новинки состоится уже в ближайшее месяцы, а пока компания продемонстрировала тизер, где закамуфлированный кроссовер испытывается в разных дорожных условиях

К сожалению, камуфляж не дает составить какого-либо полного впечатления о внешности новинки. Строгий силуэт с традиционными пропорциями говорит нам о том, что сложной геометрии линий, которая присуща текущему поколению модели, у новинки не будет. Если говорить о стилистических решениях, то здесь можно обратить внимание на концепт QX60 Monograph. Большинство черт серийная машина позаимствует у него.

Технических данных, к сожалению, нет. Известно, что новинка будет построена на текущей тележке «D-Platform». Это означает, что кроссовер с большой долей вероятности будет иметь уже знакомые агрегаты – 3.5-литровый мотор V6 и вариатор.