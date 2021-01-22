В Infiniti зарегистрировали товарный знак для электрокаров

В патентное бюро США поступила заявка от Infiniti на регистрацию наименования «I-Power». Сообщается, что его будут использовать исключительно в сегменте электрокаров

Причем важно понимать, что название будет применяться не столько для электромобиля, сколько для силовых установок, которые будут приводить их в движение. Во-первых, заявка на регистрацию подана в категории «Электри¬ческие приводные устройства для наземного транс-порта». Во-вторых, подобное уже применялось два года назад, когда в Infiniti выводили на рынок свою гибридную силовую остановку.

Патенты-патентами, но, к сожалению, до сих пор неизвестно какие-именно модели в Infiniti собираются перевести на сторону света. Будут ли это новые разработки, или модернизация текущих автомобилей – неизвестно. Пока мы можем исходить из того, что у марки есть только один электрокар, причем концептуальный. Речь идет о QX Inspiration, который больше демонстрировал дизайн будущих «электричек», а не их техническую начинку.