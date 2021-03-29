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29 мар 2021

В России отзывают автомобили Infiniti

В России отзывают автомобили Infiniti
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявил отзыв трех десятков автомобилей Infiniti Q70. Отзывная кампания касается машин, которые были произведены с февраля 2010 по июль 2014 года.

Проблема кроется в конструкции карданного вала. Дело в том, что есть высокая вероятность выхода данного узла из строя - он может попросту развалиться из-за усталости металла. Проще говоря, в карданном валу образуется трещина, которая может обернуться, как минимум, шумом при движении, как максимум, невозможностью сдвинуться с места. Кроме того, отвалившийся кусок метала может повредить трос ручного тормоза.

Владельцы отзываемых автомобилей будут оповещены представителями дилерских центров.  Можно и самостоятельно проверить свой автомобиль, сверив его VIN-номер со списком. На всех машинах, подпадающих под отзыв, будет произведен необходимый ремонт – дефектные карданные валы будут заменены.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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