В России отзывают автомобили Infiniti

Росстандарт объявил отзыв трех десятков автомобилей Infiniti Q70. Отзывная кампания касается машин, которые были произведены с февраля 2010 по июль 2014 года.

Проблема кроется в конструкции карданного вала. Дело в том, что есть высокая вероятность выхода данного узла из строя - он может попросту развалиться из-за усталости металла. Проще говоря, в карданном валу образуется трещина, которая может обернуться, как минимум, шумом при движении, как максимум, невозможностью сдвинуться с места. Кроме того, отвалившийся кусок метала может повредить трос ручного тормоза.

Владельцы отзываемых автомобилей будут оповещены представителями дилерских центров. Можно и самостоятельно проверить свой автомобиль, сверив его VIN-номер со списком. На всех машинах, подпадающих под отзыв, будет произведен необходимый ремонт – дефектные карданные валы будут заменены.