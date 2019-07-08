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8 июл 2019

Jaguar подтвердил выпуск электрической версии нового XJ

Jaguar подтвердил выпуск электрической версии нового XJ
Автор фото: фирма-производитель

У флагманского седана Jaguar XJ нового поколения, который выпустят в следующем году, появится модификация с полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщает пресс-служба британской марки

В основу следующего XJ ляжет масштабируемая архитектура MLA, которая предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных или полностью электрических схем. В компании отметили, что новый флагман сохранит главные достоинства предшественника — «прекрасный внешний вид, отличные ходовые характеристики и признанную роскошь».

По неофициальным данным, «зеленый» Jaguar XJ получит четыре электромотора мощностью по 200 л. с. каждый и комплект аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S и Porsche Taycan.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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