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мар 2017

Рестайлинг Jaguar F-Type - Счастливый год

Новый Jaguar F-Type - Jaguar F-Type 2018 Счастливый год
Новое исполнение спорткара Jaguar F Type 400 Sport будет доступно по всему миру, но только в рамках 2018 модельного года

Главное отличие этой модификации – 3-литровый бензиновый V6, отдача которого повышена в сравнении с S-версией до 400 л.с. Кроме того, здесь имеется перенастроенная подвеска, механический самоблокирующийся дифференциал, тормозная система с механизмами Super Performance, система Configurable Dynamics, с помощью которой можно изменять настройки шасси, трансмиссии и рулевого управления, а также оригинальные 20-дюймовые колесные диски. 8-диапазонный «автомат» сочетается с задним или полным приводом. Кузов – купе или кабриолет. F-Type 400 Sport можно отличить по желто-серым логотипам 400 Sport на задней части автомобиля и на переднем сплиттере. В салоне также обнаружим кресла Performance с шестью регулировками, подрулевые «лепестки» из анодированного алюминия и желтую контрастную прострочку различных деталей интерьера.

Фото Jaguar F-Type

  • Jaguar F-Type 2018 Счастливый год
  • Jaguar F-Type 2018 вид спереди
  • Jaguar F-Type 2018 вид спереди сбоку
  • Jaguar F-Type 2018 вид спереди сверху
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Jaguar F-Type

Jaguar F-Type
Тест-драйвов
5
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 3 894 831
до 4 505 000
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