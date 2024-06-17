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17 июн 2024

Jaguar завершает производство модели F-Type

Jaguar завершает производство модели F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar поделилась изображениями самого последнего F-Type. После 11 лет производства модель уходит в историю марки

В общей сложности за этот период было выпущено 87 731 F-Type в кузовах купе и родстер. Завершающим серию экземпляром стал именно родстер, оформленный в стилистике E-type Series III Convertible 1974 года (также был последний автомобиль в своей серии). Модель окрасили в зеленый цвет Giola Green, который сочетается с черной складной крышей. Отделка салона выполнена из светло-коричневой кожи.

Более того, этот F-Type является последней моделью с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 450 л.с. Компания в следующем году полностью перейдет на выпуск автомобилей с электрическими силовыми установками.

Экземпляр не будет доступен для покупки, а вместо этого его отправят в Jaguar Daimler Heritage Trust, где с 1983 года содержится сотни редких моделей Jaguar и Daimler.
 

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