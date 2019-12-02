Внешность обновленного Jaguar F-Type раскрыли перед премьерой

Новый спорткар получит цифровую приборную панель и новые шестицилиндровые моторы

В сети опубликовали первые официальные изображения обновленного спорткара Jaguar F-Type. Судя по фотографиям, от предшественника обновленный спорткар можно будет отличить благодаря другому переднему бамперу, увеличенной решетке и более узким светодиодным головным фарам. Их угловатая форма внешне сделает автомобиль ближе к седанам XE и XJ.

В моторную гамму обновленного Jaguar F-Type войдут новые рядные бензиновые наддувные «шестерки», которые заменят нынешние V6 с механическим нагнетателем. Плюс ко всему не исключено, что агрегаты будут работать по схеме mild hybrid благодаря бортовой электросети. Кроме того, в линейке останутся прежние «четверки», а также пятилитровый компрессорный V8.