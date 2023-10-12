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12 окт 2023

Представлена лимитированная версия Jaguar F-Type

Представлена лимитированная версия Jaguar F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Jaguar представила специальную версию модели F-Type ZP Edition, которая станет последней с мотором ДВС перед переходом на полностью электрическую установку

Главная отличительная особенность ZP Edition - это дизайн, который вдохновлен спортивным автомобилем E-Type Project ZP 1960-х годов. Цвет кузова выполнен в темно-синем или светло-сером оттенках, которые дополняются белыми кругами на дверях. Арка решетки радиатора также окрашена в белый цвет. Интерьер автомобиля выполнен с использованием темно-синей или красной кожи. Пороги и передняя панель украшены памятными табличками с номером автомобиля в партии. Ожидается, что автомобиль появится в продаже в 2024 году.

ZP Edition оснащается бензиновым V8 объемом 5,0 л. Мощность данного агрегата - 575 л.с. Крутящий момент - 700 Нм. Заявленный разгон до «сотни» - 3,5 с. Максимальная скорость - 300 км/ч. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод - задний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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