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23 апр 2020

В России начались продажи обновленного Jaguar F-Type

В России начались продажи обновленного Jaguar F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar привез в Россию обновленный спорткар, доступный с двигателями мощностью от 300 до 575 лошадиных сил

Рестайлинговый Jaguar F-Type был представлен в конце прошлого года. От предшественника автомобиль можно отличить благодаря измененной передней части с новой ячеистой радиаторной решеткой и более узким фарам в стиле модели XE. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также информационно-развлекательная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Но главные изменения скрываются под капотом. Теперь F-Type доступен с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 л. с., а также с трехлитровым 380-сильным шестицилиндровым агрегатом. На вершине линейки стоит суперкар с пятилитровым компрессорным V8, выдающим 575 лошадиных сил. Такой автомобиль способен набирать первую «сотню» за 3,7 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 300 км в час. Все моторы работают с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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