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3 дек 2019

Официально представлен новый Jaguar F-Type

Официально представлен новый Jaguar F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Еще вчера мы  делали прогнозы на дизайнерские  и технические новшества в новом F-Type, а сегодня мы уже можем апеллировать официальной информацией. Интересно, что прогнозы сбылись -  но не все

Начать стоит с того, что Jaguar яростно протестует против глобального тренда сокращения жизненного цикла моделей – с момента дебюта F-Type прошло уже семь лет, и только сейчас производитель решился на обновление. Зато оно получилось достаточно глобальном, например, внешность автомобиля существенно поменялась  - фары стали зауженными и вытянутыми по ширине. В очередной раз увеличился размер радиаторной решетки. Под новый стиль подогнана и форма капота. Небольшие изменения есть и сзади: изменилась форма фонарей.

В технической же части откровений меньше – в строю остались прежние моторы объемом 2,0 (300 л.с. и 400 Нм) и 3,0 литра (380 л.с. и 460 Нм). Оба оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом, для V6 также предлагаются и полноприводные версии. На вершине моторной линейки остался знаменитый 5,0-литровый V8 с компрессором. При этом сейчас он предлагается в дефорсированной до 450 л.с. и 580 Нм версии. К сожалению, предположение о появлении 400-сильной рядной «шестерки» объемом 3,0 литра серии Ingenium не подтвердилось.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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