Концепт Jaguar I-Pace - Электрическая кошка

Концептуальный кроссовер Jaguar I-Pace предваряет появление первого серийного электромобиля британской марки

Концепт выглядит весьма спортивно – короткие кузовные свесы, колесная база 2990 мм, покатые передние и задние стойки, смещенный вперед салон. Ретро-черточки, отсылающие к легендарному купе E-Type, сосуществуют с такими футуристическими стилевыми решениями, как, например, скрытые дверные ручки. За ускорение отвечают два 200-сильных компактных электромотора, разнесенных по осям и питающихся от литий-ионной аккумуляторной батареи. Такая схема обеспечивает идеальную развесовку и полноприводные возможности. Заявленное время ускорения до «сотни» – всего 4 с. Запас хода более 500 км. На восполнение заряда аккумуляторов от фирменного зарядного устройства отведено два с небольшим часа. Архитектура подвески близка к серийному кроссоверу F-Pace с той разницей, что вместо пружин здесь использованы пневматические упругие элементы. Багажных отделений сразу два – переднее на 28 л и заднее на 530 л. Салон, отделанный кожей, алькантарой, карбоном и шпоном грецкого ореха, выглядит стильно и минималистично. Предусмотрены 12-дюймовые цифровые «приборка» и центральный дисплей, 5,5-дюймовый сенсорный экран климат-контроля и цветной проектор данных на лобовое стекло. Серийный Jaguar I- Pace представят в конце 2017 года.