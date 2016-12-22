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дек 2016

Концепт Jaguar I-Pace - Электрическая кошка

Новый Jaguar I-Pace - Jaguar I-Pace Concept 2016 Электрическая кошка
Концептуальный кроссовер Jaguar I-Pace предваряет появление первого серийного электромобиля британской марки

Концепт выглядит весьма спортивно – короткие кузовные свесы, колесная база 2990 мм, покатые передние и задние стойки, смещенный вперед салон. Ретро-черточки, отсылающие к легендарному купе E-Type, сосуществуют с такими футуристическими стилевыми решениями, как, например, скрытые дверные ручки. За ускорение отвечают два 200-сильных компактных электромотора, разнесенных по осям и питающихся от литий-ионной аккумуляторной батареи. Такая схема обеспечивает идеальную развесовку и полноприводные возможности. Заявленное время ускорения до «сотни» – всего 4 с. Запас хода более 500 км. На восполнение заряда аккумуляторов от фирменного зарядного устройства отведено два с небольшим часа. Архитектура подвески близка к серийному кроссоверу F-Pace с той разницей, что вместо пружин здесь использованы пневматические упругие элементы. Багажных отделений сразу два – переднее на 28 л и заднее на 530 л. Салон, отделанный кожей, алькантарой, карбоном и шпоном грецкого ореха, выглядит стильно и минималистично. Предусмотрены 12-дюймовые цифровые «приборка» и центральный дисплей, 5,5-дюймовый сенсорный экран климат-контроля и цветной проектор данных на лобовое стекло. Серийный Jaguar I- Pace представят в конце 2017 года.

Фото Jaguar I-Pace

  • Jaguar I-Pace Concept 2016 вид спереди
  • Jaguar I-Pace Concept 2016 вид спереди
  • Jaguar I-Pace Concept 2016 вид сбоку сверху
  • Jaguar I-Pace Concept 2016 вид сбоку сзади
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