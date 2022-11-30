Представлен бронированный Jaguar I-Pace

Южноафриканская фирма Armormax представила бронированную версию электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Насколько машина стала хуже в плане динамических характеристик?

Такое точно должно произойти, ведь броня – это лишний вес, из-за которого машина должна стать медленнее. Удивительно, но производитель заявляет, что показатели практически не изменились. Точных данных нет, но инсайдеры указывают на 400 километровый запас хода (против 470 километров по паспорту) и 7-секундный разгон до сотни (по паспорту автомобиль разгоняется до ста за 6.4 секунды).

С одной стороны – это хорошо, а с другой – броня здесь достаточно слабая. Кроссовер снабдили утолщёнными до 22 миллиметров стёклами, устойчивыми к проколам шинами и бронепанелями в кузове. Но вся защита (класс В4) хорошо справляется лишь с пистолетными выстрелами.