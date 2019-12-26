Британские дипломаты станут экологичными

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства объявило о полной смене автопарка на экологически-чистый транспорт

Представительства Великобритании получат 30 электрических кроссоверов Jaguar I-Pace. Они будут направлены в 30 городов по всему миру, в том числе в Москву. Согласно данным ТАСС, к 2022 году МИД Великобритании собирается перевести 25% своего автопарка на электрическую тягу, а к 2030-му полностью перейти на электромобили. В дополнение к этому британский МИД намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью отказаться от использования пластиковых стаканчиков.

«Я хочу, чтобы мы стали самой «зеленой» дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели», — приводятся в распространенном коммюнике МИД слова заместителя главы ведомства Саймона Макдональда.