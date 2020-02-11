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11 фев 2020

Jaguar останавливает производство кроссовера I-Pace

Jaguar останавливает производство кроссовера I-Pace
Автор фото: фирма-производитель

Ряд британских изданий сообщил, что концерн Jaguar Land Rover приостановил сборку электрических кроссоверов I-Pace на заводе Magna в австрийском Граце из-за нехватки батарей. Так что  трудности лишь временные

Батареи для «Ягуаров» производит предприятие южнокорейской LG Chem в Польше и оно же поставляет аккумуляторы Daimler, которому в прошлом месяце из-за нехватки комплектующих пришлось вдвое снизить планируемый годовой объем выпуска Mercedes-Benz EQC. Чем вызван сбой в поставках пока не ясно. Это могут быть как внутренние проблемы LG Chem, так и влияние инфекции коронавируса 2019-nCoV, но официальных подтверждений ни тому ни другому нет.

Тем не менее несколько предприятий за пределами Китая уже заявили об угрозе остановки конвейеров из-за сокращения складских запасов материалов и комплектующих, поставляемых из Китая. Так, корейская Hyundai испытывает недостаток в кабельных сборках и жгутах, FCA — ряде компонентов для машин, выпускаемых на европейских площадках.

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