Новая модель Jaguar I-Pace - Первый электрический

Уже в середине 2018 года в модельной обойме Jaguar появится первый автомобиль, перемещающийся исключительно на электротяге. Его концептуальная предтеча с фурором дебютировала на автосалоне в Женеве, раскрутив маховик электризации премиум-сегмента

Электрокар Jaguar I-Pace – это одновременно произведение искусства и технологическое откровение. Во внешности «британца» есть и очевидная отсылка к ретромобилям, и футуристические мотивы, и прямые цитаты из современных моделей марки. Первой на ум приходит, конечно же, ассоциация с премиум-кроссовером Jaguar F-Pace. Ничего удивительного – электрический прототип соразмерен первому SUV Jaguar и даже позаимствовал у него стилистические решения фронтальной и тыльной частей, равно как схему подвесок и ряд электронных технологий.

Однако и уникальных решений хватает. Прежде всего, у I-Pace совершенно оригинальные пропорции – приземистый кузов, смещенный назад салон, сильно наклоненные задние стойки и высокая линия остекления. Аэродинамике уделено максимум внимания: чтобы обеспечить показатель Cх 0,29, инженеры не только придали кузову обтекаемые формы, но и направили потоки набегающего воздуха по линии крыши через воздуховод в капоте, вооружили кроссовер спойлером на кромке пятой двери, диффузором в заднем бампере, компактными зеркалами и выдвижными дверными ручками.

В компоновке салона – снова прорыв. Несмотря на то что I-Pace на 50 мм короче серийного F-Pace, в его салоне… просторнее. Дело в том, что пару электродвигателей, выдающих совокупно 400 л.с., разместили на каждой из осей, поэтому салон удалось расширить за счет подкапотного пространства. При этом выделили место сразу для двух багажников – спереди и сзади, а салон получил 5-местную компоновку.

В то же время серийный I-Pace претендует на лавры эталонного автомобиля для водителя. И дело не только в уже анонсированном разгоне до «сотни» всего за 4 с. Благодаря тому что батарейный блок интегрирован в панель пола, автомобиль обрел оптимальную развесовку и заниженный центр масс. Стало быть, он должен обладать высокой маневренностью и курсовой устойчивостью.

С практичностью тоже все замечательно. На восполнение заряда батареи от бытовой электросети отмерено два с небольшим часа, запас хода составляет 500 км. В салоне доминируют яркие и эргономичные решения. Под парящей консолью организован 8-литровый отсек. Вместо традиционных клавиш – по преимуществу сенсорные экраны, а приборную панель заменил 12-дюймовый HD-дисплей, дублирующийся проекционным экраном.