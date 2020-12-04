Обновленный Jaguar I-Pace рассекречен

Автомобиль появился на патентных изображениях – у кроссовера появятся новые штрихи внешнего облика и обновят некоторые технические компоненты

Что же изменится? На автомобиль установят новую решетку радиатора, новый передний бампер. Также видоизменят решетку радиатора. Задний бампер тоже изменится – в нем появится имитация патрубков выхлопной системы. Интерьерные изменения остаются неизвестными.

То же самое можно сказать и о силовой установке. На данный момент, кроссовер оснащается двумя электромоторами, развивающими 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. Максимальная скорость автомобиля -200 километров в час. Первую сотню автомобиль разменивает менее чем за пять секунд. Единственное известное новшество - трехфазная бортовая зарядка мощностью 11 киловатт, которая позволяет зарядить аккумулятор с нуля до 100 процентов за 8,6 часа.