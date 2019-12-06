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6 дек 2019

Jaguar увеличил прошивкой запас хода I-Pace

Jaguar увеличил прошивкой запас хода I-Pace
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar выпустит обновление прошивки для I-Pace, которое увеличит запас хода электрокроссовера. Модернизированный софт разработан в рамках гоночной программы I-Pace eTrophy и теперь доступен для серийных автомобилей

Как сообщает сайт Electrek,  бесплатное обновление прошивки увеличит пробег на восемь процентов: таким образом, вместо 480 километров кроссовер проедет 518 километров по циклу WLTP. После обновления изменится алгоритм работы полного привода в режиме Eco и продолжительность закрытия активных заслонок для улучшения аэродинамики, а батарея сможет работать на более низких значениях уровня заряда.

Данные для улучшений, по словам представителей марки, получены в процессе доводки гоночных I-Pace eTrophy. Однако пригодился и анализ ежедневной эксплуатации автомобилей в реальном мире. «Ай-пейсам» перекалибровали систему рекуперативного торможения — теперь она эффективнее работает при высоком заряде батареи и больше энергии возвращает на низкой скорости — и внесли изменения в программу расчёта остаточного пробега: она тала точнее и быстрее подстраивается под индивидуальный стиль вождения.

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