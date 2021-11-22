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22 ноя 2021

Carlex подарит вторую жизнь редкому купе Jaguar XJ-С

Carlex подарит вторую жизнь редкому купе Jaguar XJ-С
Автор фото: фирма-производитель

Польская компания Carlex Design анонсировала новый проект. В этот раз тюнеры решили усовершенствовать редчайшее купе 70-х годов - Jaguar XJ-С. Особо подчеркивается, что всего было выпущено 10 426 таких автомобилей. Точное количество машин, которые поляки собираются доработать, впрочем, не упоминается

Среди уникальных компонентов нового рестомода зявлены углепластиковые кузовные панели, модный матричный свет, накладки на колёсные арки. Салон, разумеется, тоже будет доработан: кроме каркаса безопасности, инженеры Carlex обещают винтажный хром, крафтовую состаренную кожу и современную развлекательную начинку, интегрированную так, чтобы не нарушить классический британский дух купе.

Оригинальный бензиновый V12 заменили на современный V8. Увы, точного описания пока нет: упоминается, что мощность составить порядка 400 л.с., что в любом случае больше, чем у аутентичного мотора. Дату премьеры «живой» машины польские мастера пока не раскрывают. 

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