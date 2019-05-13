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13 май 2019

Главный дизайнер Jaguar раскритиковал моду на сенсорные экраны

Главный дизайнер Jaguar раскритиковал моду на сенсорные экраны
Автор фото: фирма-производитель

Главный дизайнер Jaguar Ян Каллум высказался с критикой в адрес больших сенсорных экранов в интерьерах машин, моду на которые ввели электромобили Tesla

"Если вы едете на скорости более 100 км/ч, что разрешено правилами некоторых стран, то вряд ли вам захочется листать экраны этого iPad, пытаясь отыскать настройки зеркал или сидений. Вы должны иметь возможность пользоваться настройками, не отвлекаясь от дороги более чем на миллисекунду. Если я смогу повлиять на это, то я не буду рассматривать возможность установки больших тачскринов в автомобили, над которыми я работаю".

Именно эти слова произнес Ян Каллум в интервью Automotive News Europe. Любопытно, что интервью производилось после презентации нового Jaguar XE.  Знающие люди отметят, что в автомобиле есть целых два сенсорных экрана и будут правы, однако один из них отображает информацию об автомобиле и поездке, а на другой вынесено управление климат-контролем и второстепенными функциями. При этом физические органы управления сохранены.

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