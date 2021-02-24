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24 фев 2021

Jaguar меняет имидж

Jaguar меняет имидж
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, в JLR решили серьезно взяться за реструктуризацию марки Jaguar. Сперва нам говорят, что компания откажется от выпуска машин с ДВС, а теперь нам уже вещают о повышении статуса марки и отказе от кроссоверов

Да, все так!  Поговаривают, что концерн хочет сделать так, чтобы Jaguar ставили в один ряд с Bentley, например.  Что касается отказа от кроссоверов, то пока эта информация не подтверждена, однако,  как сообщают в Automotive News, дилеры марки уже начинают тревожиться.  Продавцы считают, что шаги в данном направлении неверны в корне. Дело в том, что отказ от данного класса автомобилей на волне высокого спроса приведет к снижению выручки и краху не только дилерской сети, но и самой марки.

К слову, косвенным подтверждением отказа от SUV является тот факт, что в Jaguar полностью свернули работу по созданию крупного электрического кроссовера J-Pace. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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