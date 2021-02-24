Jaguar меняет имидж

Похоже, в JLR решили серьезно взяться за реструктуризацию марки Jaguar. Сперва нам говорят, что компания откажется от выпуска машин с ДВС, а теперь нам уже вещают о повышении статуса марки и отказе от кроссоверов

Да, все так! Поговаривают, что концерн хочет сделать так, чтобы Jaguar ставили в один ряд с Bentley, например. Что касается отказа от кроссоверов, то пока эта информация не подтверждена, однако, как сообщают в Automotive News, дилеры марки уже начинают тревожиться. Продавцы считают, что шаги в данном направлении неверны в корне. Дело в том, что отказ от данного класса автомобилей на волне высокого спроса приведет к снижению выручки и краху не только дилерской сети, но и самой марки.

К слову, косвенным подтверждением отказа от SUV является тот факт, что в Jaguar полностью свернули работу по созданию крупного электрического кроссовера J-Pace.