По настоящему электрических гиперкаров в мире практически нет: на ум приходить только Nio NP8 и Rimac, выпущенные крайне ограниченными тиражами. Но в британском Jaguar видят перспективы этого направления.

Об этом заявил технический директор компании Дэйв Шоу. По его словам у электромобилей больше позитивных сторон, нежели негативных, все наработки можно было бы применять не только в массовом сегменте.

По слухам работает над полностью электрическим суперкарком McLaren, его конкурентом может стать будущая модель Jaguar но решение о создании такой машины в компании примут позднее. Для начала Jaguar хочет разработать линейку массовых электромобилей, чтобы окупить создание новой платформы.

В 2010 году Jaguar показал концептуальные гиперкар C-X75. Он был оснащен четырьмя электромоторами каждый мощностью по 195 л.с. и двумя микротурбинами по 94 л.с. В зависимости от условия они могли либо подзаряжать батареи, либо питать моторы. Затем у C-X75 появился гибридный вариант, но в 2012 году компания закрыла проект из-за негативной оценки его перспектив и общей плохой рыночной конъюнктуры.