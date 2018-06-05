Автомобильный портал Motorpage
5 июн 2018

Jaguar может создать электрический гиперкар

Jaguar может создать электрический гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

По настоящему электрических гиперкаров в мире практически нет: на ум приходить только Nio NP8 и Rimac, выпущенные крайне ограниченными тиражами. Но в британском Jaguar видят перспективы этого направления.

Об этом заявил технический директор компании Дэйв Шоу. По его словам у электромобилей больше позитивных сторон, нежели негативных, все наработки можно было бы применять не только в массовом сегменте.

По слухам работает над полностью электрическим суперкарком McLaren, его конкурентом может стать будущая модель Jaguar но решение о создании такой машины в компании примут позднее. Для начала Jaguar хочет разработать линейку массовых электромобилей, чтобы окупить создание новой платформы.

В 2010 году Jaguar показал концептуальные гиперкар C-X75. Он был оснащен четырьмя электромоторами каждый мощностью по 195 л.с. и двумя микротурбинами по 94 л.с. В зависимости от условия они могли либо подзаряжать батареи, либо питать моторы. Затем у C-X75 появился гибридный вариант, но в 2012 году компания закрыла проект из-за негативной оценки его перспектив и общей плохой рыночной конъюнктуры.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar ответил Mercedes-AMG GLC 63

31 мая 2018
Jaguar J-Pace

Jaguar сделает конкурента Porsche Cayenne

29 мая 2018
Lister Lightning

Lister обещает выпустить самый быстрый кроссовер в мире

14 мая 2018
Jaguar 300 Sport

Jaguar XE и XF получили спортивные версии

20 апреля 2018
Jaguar F-Type

Jaguar обновил F-Type

18 апреля 2018
Jaguar

Jaguar отказывается от R-версий своих моделей

03 апреля 2018

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento, Renault Koleos - сравнительный тест. kia sorento prime и renault koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»? Сравнительный тест
05 июня 2018

KIA Sorento, Renault Koleos
"KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 чем она лучше простого седана?
Тест драйв
01 июня 2018

Lada Vesta Cross
"Lada Vesta Cross: чем она лучше простого седана?"
Volkswagen Touareg - volkswagen touareg 2019 первые впечатления о долгожданной новинке
Тест драйв
28 мая 2018

Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg: первые впечатления о долгожданной новинке"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2016 «парня в горы тяни...»
Тест драйв
24 мая 2018

Toyota RAV4
"«Парня в горы тяни...»"

Написано новостей:

2 1 3 1 6