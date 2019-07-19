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19 июл 2019

Jaguar сделает автомобиль из бутылок

Jaguar сделает автомобиль из бутылок
Автор фото: фирма-производитель

Британский автопроизводитель Jaguar подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в мире химическим концерном BASF, в рамках которого они будут перерабатывать пластик и повторно использовать его в автомобилях.

Сообщается, что в рамках пилотного проекта ChemCycling концерн Jaguar Land Rover подключится к программе переработки пластмассовых бытовых отходов. Отходы пластика будут превращать в пиролизное масло посредством термохимической обработки, а затем этим производственным сырьем заменят ископаемые ресурсы в производственной цепочке BASF.

Итоговым продуктом станет материал с высоким качеством и ничуть не уступающий по эксплуатационным свойствам классическому пластику. Кроме того, такой материал можно закалить и окрасить, что сделает его еще более надежным. Использовать такой материал будут в приборных панелях и внешних деталях кузовов новых моделей Jaguar и Land Rover. Любопытно, что сейчас компании испытывают экспериментальную партию материала на передней части нового электрокара I-Pace от Jaguar.

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